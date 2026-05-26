Les cours du pétrole terminent en ordre dispersé sur les bourses mondiales

Bakou, 26 mai, AZERTAC

Les cours du pétrole ont terminé en ordre dispersé sur les bourses mondiales.

Le prix du baril de « Brent » s’est installé à 98,24 dollars, en progression de 2,1 dollars, sur l’Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres et celui du baril de « Light sweet crude » a constitué 91,78 dollars, après une diminution de 4,82 dollars, sur le New York Mercantile Exchange (Nymex).