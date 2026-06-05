Les cours du pétrole terminent en ordre dispersé sur les bourses mondiales
Bakou, 5 juin, AZERTAC
Les cours du pétrole ont terminé en ordre dispersé sur les bourses mondiales.
Le prix du baril de « Brent » s’est installé à 93,03 dollars, en diminution de 0,01 dollar, sur l’Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres et celui du baril de « Light sweet crude » a constitué 95,41 dollars, après une augmentation de 0,38 dollars, sur le New York Mercantile Exchange (Nymex).
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