Les cours du pétrole terminent en ordre dispersé sur les bourses mondiales

Bakou, 5 juin, AZERTAC

Les cours du pétrole ont terminé en ordre dispersé sur les bourses mondiales.

Le prix du baril de « Brent » s’est installé à 93,03 dollars, en diminution de 0,01 dollar, sur l’Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres et celui du baril de « Light sweet crude » a constitué 95,41 dollars, après une augmentation de 0,38 dollars, sur le New York Mercantile Exchange (Nymex).