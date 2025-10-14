Les délégations azerbaïdjanaise, iranienne et russe inspectent les infrastructures du corridor international de transport Nord-Sud à Astara

Astara, 14 octobre, AZERTAC

Les délégations conduites par le vice-Premier ministre de la République d'Azerbaïdjan, Chahin Moustafaïev, le vice-Premier ministre de la Fédération de Russie, Alexeï Overtchouk, et la ministre des Routes et du Développement urbain de la République islamique d'Iran, Farzaneh Sadegh, ont conjointement inspecté les objets d'infrastructure importants du corridor de transport international Nord-Sud dans la ville d’Astara le 14 octobre.

Les délégations ont visité le pont routier sur la rivière Astaratchaï, inauguré en décembre 2023 à la frontière entre l’Azerbaïdjan et l’Iran. La capacité du pont s’élève à 1 000 véhicules de transport de marchandises par jour, soit 500 entrées et 500 sorties.

Puis, elles ont été informées de l’avancement des travaux de construction du Terminal cargo Sud, situé dans la ville iranienne d’Astara et appartenant aux Chemins de fer azerbaïdjanais. La capacité de manutention annuelle du terminal est de 1 million de tonnes, et il est prévu de l’augmenter jusqu’à 5 millions de tonnes. Les travaux de construction devraient être achevés d’ici la fin de 2025.

Les délégations ont également inspecté l’avancement de la construction de la ligne ferroviaire Racht-Astara sur le territoire iranien.