Les délégations azerbaïdjanaises et iraniennes visitent le Port de commerce maritime international de Bakou

Bakou, 9 avril, AZERTAC

Mercredi 9 avril, le vice-Premier ministre de la République d'Azerbaïdjan, Chahin Moustafaïev, coprésident de la Commission d'État pour la coopération économique, commerciale et humanitaire entre l'Azerbaïdjan et l'Iran, et la ministre des Routes et du Développement urbain de la République islamique d'Iran, Farzaneh Sadegh, coprésidente iranienne de la Commission, accompagnés de délégations des deux pays, ont visité le Port de commerce maritime international de Bakou.

Les coprésidents ont assisté à une présentation sur le port de Bakou, ont été informés de l'histoire, de l'infrastructure et des capacités du port, y compris des travaux de construction réalisés dans le cadre de la deuxième phase pour augmenter sa capacité annuelle de manutention de marchandises de 15 millions de tonnes à 25 millions de tonnes.

Il a été indiqué que l'expansion du port de Bakou après l'achèvement de la deuxième phase augmenterait l'importance stratégique de l'Azerbaïdjan en tant que plaque tournante du transport et de la logistique reliant l'Europe et l'Asie.

Les délégations ont également visité le terminal de fret principal du port, les terminaux Ro-Ro et Ferry ainsi qu’un centre de tri.