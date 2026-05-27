Les diplomates azerbaïdjanais en France visitent les tombes d’Alimardan bey Topchoubachov et de Djeyhoun Hadjibeyli

Paris, 27 mai, AZERTAC

A l’occasion du Jour de l’indépendance d’Azerbaïdjan, les diplomates azerbaïdjanais en poste en France ont honoré avec respect la mémoire d’Alimardan bey Topchoubachov et de Djeyhoun Hadjibeyli.

Ils ont visité le cimetière de Saint-Cloud, près de Paris, où reposent le président du Parlement de la République démocratique d’Azerbaïdjan, Alimardan bey Topchoubachov, ainsi que Djeyhoun Hadjibeyli, rédacteur du journal « Azerbaïdjan » publié à cette époque.

Des fleurs ont été déposées sur les tombes d’Alimardan bey Topchoubachov et de Djeyhoun Hadjibeyli.

L’ambassadrice d’Azerbaïdjan en France, Leyla Abdullayeva, et le représentant permanent auprès de l’UNESCO, l’ambassadeur Elman Abdullayev, ont pris la parole lors de la cérémonie. Ils ont évoqué les travaux effectués durant la République démocratique d'Azerbaïdjan et la lutte menée par les fondateurs de la République pour l'indépendance de l'Azerbaïdjan.

Il a également été souligné qu'aujourd'hui, l'Azerbaïdjan était devenu un pays de premier plan dans la région. Sous la direction du Commandant suprême des armées, Ilham Aliyev, la courageuse armée azerbaïdjanaise avait libéré les territoires de l'occupation et l’intégrité territoriale a été rétablie.