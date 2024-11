Les discussions sur la prévention des risques d'incendies de forêts menées dans le cadre de la COP29

Bakou, 19 novembre, AZERTAC

Organisé par le Bureau du coordonnateur des activités économiques et environnementales de l'OSCE, un panel portant sur le thème « Renforcer la résilience climatique par la coopération transfrontalière en matière de lutte contre les incendies et de réduction des risques pour la faune sauvage » s’est tenue dans le cadre de la COP29.

Les intervenants ont souligné l’augmentation de la fréquence et de l’intensité des incendies de forêt à cause du changement climatique, mettant en valeur la nécessité de développer des programmes régionaux de coopération transfrontalière pour parvenir les risques d’incendie et les menaces pour la faune sauvage.