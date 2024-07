Les échanges commerciaux entre l’Azerbaïdjan et la Chine a atteint 3,1 milliards de dollars

Bakou, 8 juillet, AZERTAC

« Le volume des échanges commerciaux entre l’Azerbaïdjan et la Chine a augmenté de 43,5 pour cent et a atteint 3,1 milliards de dollars au début de l’année cours » a déclaré le chargé d'affaires de l'ambassade de Chine en Azerbaïdjan, Ding Tao, lors de la « Conférence de la promotion de la logistique et du commerce en Azerbaïdjan – Zone de démonstration de l’Organisation de coopération de Shanghai ».

Il a fait savoir que la coopération économico-commerciale entre les deux pays se développait avec succès.