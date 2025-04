Les élèves du groupe scolaire le Printemps au Maroc au service de la diplomatie parallèle - PHOTOS

Kénitra, 18 avril, Chouaib Brhadda, AZERTAC

Dans le cadre de son programme visant à promouvoir la diplomatie parallèle dès le niveau de l'enseignement primaire, le Groupe scolaire le Printemps de Kénitra a accueilli hier, jeudi, l'ambassadeur de la République du Kazakhstan auprès du Royaume du Maroc, Saulekul Saylaukyzy, à travers le programme « Un ambassadeur visite notre école ».

Le correspondant de l’agence AZERTAC à Rabat rapporte que l'ambassadrice a été reçue par la directrice de l'école le Printemps, Fatima Zahra Aitlamine, et le fondateur du groupe scolaire Al-Rabi', M. Ahmed Aitlamine, en compagnie du personnel éducatif et des élèves de l'établissement.

L'ambassadrice, qui était l'invitée d'honneur du Groupe scolaire le Printemps à Kénitra, a déclaré que dans le cadre de son ouverture continue aux différentes activités de la société marocaine, notamment intellectuelles, culturelles et scientifiques, elle était heureuse de répondre à l’invitation du programme « Un ambassadeur visite notre école ». Un projet, indique-t-elle, qui vise principalement à engager les jeunes élèves dans l'introduction du principe de la diplomatie parallèle dans les écoles primaires.

Cet événement s'est illustré par des performances culturelles et artistiques, créées par des élèves de l'établissement scolaire le Printemps. Ils ont présenté des spectacles de chants et de danses, en plus de la lecture de textes comprenant des informations sur la République du Kazakhstan et le Royaume du Maroc sur les plans géographique, culturel et artistique, ainsi que sur les aspects économiques et politiques.

Les performances distinguées des jeunes étudiants ont été admirées par l'Ambassadrice et son équipe diplomatique, ainsi que par les personnalités politiques, sociales et médiatiques présentes, qui ont apprécié et admirer la valeur des performances, qui portaient l'empreinte de jeunes enfants qui ont fait preuve de leur excellence et ainsi que leur désir d'élargir leurs connaissances au-delà des frontières nationales.

A l'issue de la cérémonie, des cadeaux ont été échangés entre la direction du Groupe scolaire le Printemps et l'ambassadrice de la République du Kazakhstan, qui a insisté à remettre des cadeaux à tous les enfants qui l'ont aidée à se divertir lors d'une cérémonie qui, a-t-elle dit, serait un premier pas vers la création d'une coopération conjointe à travers laquelle des programmes futurs pourraient être organisés qui auraient un impact positif au service de la diplomatie parallèle.

De son côté, la directrice de l'établissement d'enseignement, Fatima Zahra Aitlamine, a déclaré à l'AZERTAC que Groupe scolaire le Printemps entend continuer à organiser son programme de diplomatie scolaire, en accueillant d'autres ambassadeurs représentant le continent asiatique et la région du Caucase, y compris la République d'Azerbaïdjan, comme une autre destination ayant de la valeur à tous les niveaux culturel, intellectuel, éducatif et touristique.