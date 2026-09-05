Les émissaires américains Witkoff et Kushner arrivent à Moscou pour des pourparlers de paix sur l’Ukraine

Bakou, 5 septembre, AZERTAC

L’émissaire spécial américain Steve Witkoff et Jared Kushner, gendre du président Donald Trump, sont arrivés samedi à Moscou pour des discussions visant à mettre fin à la guerre entre la Russie et l’Ukraine, selon l’Agence Anadolu.

Selon le média local, un avion spécial transportant les deux émissaires américains a atterri à l’aéroport de Vnoukovo.

L’émissaire du président russe, Kirill Dmitriev, est arrivé à l’aéroport pour accueillir les représentants américains, a rapporté l’agence.

Axios et Tass avaient rapporté vendredi, citant des sources, que Witkoff et Kushner se rendraient à Moscou et à Kiev au cours du week-end.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait également déclaré que les émissaires américains se rendraient à Kiev dimanche après leur déplacement à Moscou.

Witkoff et Kushner ne se sont jamais rendus à Kiev, tandis que tous deux ont effectué plusieurs déplacements à Moscou depuis le début des discussions menées sous médiation américaine. Leur dernière visite remonte au 22 janvier, lorsqu’ils avaient rencontré le président russe Vladimir Poutine au Kremlin.

Par ailleurs, Trump a annoncé vendredi que Kushner et Witkoff se rendraient à Moscou non pas avec de nouvelles propositions, mais avec une proposition visant à mettre fin à la guerre.

« Ils apportent avec eux une proposition pour mettre fin à la guerre », a déclaré Trump, en référence aux deux négociateurs.

Il a attribué une partie des difficultés à parvenir à un règlement à la relation personnelle entre Poutine et le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

Trump a déclaré avoir envoyé Witkoff et Kushner à Moscou afin de déterminer s’il était possible de progresser vers la fin du conflit.

« Ce sont deux excellents négociateurs. Ils ont fait un excellent travail », a déclaré Trump, ajoutant qu’« il pourrait y avoir de bonnes chances » de parvenir à un accord.

Moscou et Kiev ont tenu pour la dernière fois des négociations de paix sous médiation américaine plus tôt cette année, avec trois cycles de discussions les 23-24 janvier, 4-5 février et 17-18 février. Les deux premiers cycles se sont déroulés à Abou Dhabi, tandis que le troisième a eu lieu à Genève.

Les négociations ont depuis été suspendues, Moscou et Kiev attribuant cette interruption à l’attention portée par Washington à l’Iran après le déclenchement de la guerre à la fin du mois de février.