Les énergies propres contribuent à plus de 40% de l'électricité mondiale en 2024

Bakou, 15 avril, AZERTAC

Une croissance record des énergies renouvelables menée par le solaire a permis aux énergies propres d'atteindre 40,9% de l'électricité mondiale l'année dernière, selon un nouveau rapport du groupe de réflexion sur l'énergie basé au Royaume-Uni, Ember.

Ce rapport, Global Electricity Review 2025, publié sur le site officiel d'Ember, indique que 2024 a été la première année où les sources à faible teneur en carbone ont fourni plus de 40% de l'électricité mondiale depuis les années 1940, lorsque le système électrique mondial était 50 fois plus petit qu'il ne l'est aujourd'hui.

L'hydroélectricité reste le principal contributeur, avec 14,3% de la production mondiale d'électricité en 2024, suivie par le nucléaire avec 9%. Bien qu'elles restent les deux principales sources d'électricité à faible teneur en carbone, l'hydroélectricité et le nucléaire n'augmentent pas leur part, la part du nucléaire étant tombée l'année dernière à son niveau le plus bas depuis 45 ans.

La part mondiale de l'éolien (8,1%) et du solaire (6,9%) augmente rapidement. La production combinée de l'énergie solaire et de l'énergie éolienne a dépassé pour la première fois celle de l'énergie hydraulique.

L'énergie solaire est devenue le moteur de la transition énergétique mondiale, la production solaire et la capacité installée établissant de nouveaux records en 2024, selon le rapport.

Phil MacDonald, directeur général d'Ember, a déclaré qu'associé au stockage par batterie, l'énergie solaire devrait être une force imparable.

Cependant, les vagues de chaleur ont contribué à une forte croissance de la demande d'électricité, ce qui a entraîné une légère augmentation de la production d'énergie fossile, portant les émissions du secteur de l'électricité à un niveau record, selon le rapport.

Le rapport met en évidence deux grandes tendances mondiales qui domineront le système électrique mondial pendant le reste de la décennie : l'énergie solaire est sur une trajectoire de croissance exponentielle et la demande d'électricité reste forte. (Xinhua)