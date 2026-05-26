Les États-Unis affirment avoir mené des frappes d’autodéfense dans le sud de l’Iran

Bakou, 26 mai, AZERTAC

Les États-Unis ont affirmé lundi avoir mené une série de frappes « d’autodéfense » dans le sud de l’Iran, visant des lanceurs de missiles et des embarcations accusées de poser des mines.

« Les forces américaines ont mené aujourd’hui des frappes d’autodéfense dans le sud de l’Iran afin de protéger nos troupes contre les menaces posées par les forces iraniennes », a déclaré le porte-parole du Commandement central américain (CENTCOM), le capitaine Tim Hawkins, dans un communiqué transmis à la chaîne américaine Fox News.

« Les cibles comprenaient des sites de lancement de missiles ainsi que des bateaux iraniens tentant de déployer des mines. Le Commandement central américain continue de défendre ses forces tout en faisant preuve de retenue durant le cessez-le-feu en cours », a-t-il ajouté.

Le CENTCOM n’a pas immédiatement répondu à une demande de confirmation concernant cette déclaration.

Le capitaine Hawkins n’a fourni aucun détail supplémentaire sur ces frappes. Toutefois, des médias iraniens ont rapporté plus tôt dans la journée de lundi que des explosions avaient été entendues dans la ville portuaire de Bandar Abbas, dans le sud de l’Iran, ainsi que dans les régions de Sirik et Jask, situées le long du golfe.

L’agence semi-officielle iranienne Fars a indiqué que des habitants de Bandar Abbas avaient signalé plusieurs explosions, précisant que l’origine exacte et le lieu des déflagrations n’étaient pas encore clairement établis.

Selon la même source, des bruits similaires ont également été entendus simultanément dans les environs de Sirik et Jask, dans le sud de l’Iran, surplombant le Golfe. (Agence Anadolu)