Les États-Unis devraient annoncer un nouveau programme d'aide en faveur de l'Ukraine

Bakou, 3 juillet, AZERTAC

Les États-Unis devraient annoncer bientôt un nouveau programme d'aide en faveur de l'Ukraine d'une valeur de plus de 2,3 milliards de dollars, a déclaré ce mardi le secrétaire à la Défense, Lloyd Austin, selon Anadolu.

Lors d'une réunion avec son homologue ukrainien, Rustem Umerov, au Pentagone, Austin a déclaré que le paquet d'aides inclut des équipements tels que des armes antichars et des intercepteurs de défense aérienne.

Austin et Umerov devraient discuter de la coopération bilatérale en matière de défense, des questions de sécurité régionale et des moyens de renforcer le partenariat de défense entre les États-Unis et l'Ukraine, au cours de la réunion, qui précède le sommet de l'OTAN prévu la semaine prochaine dans la capitale américaine Washington.

L'Ukraine avait précédemment déclaré qu'elle espérait faire des progrès dans sa candidature pour adhérer à l'OTAN, lors du sommet prévu du 9 au 11 juillet.