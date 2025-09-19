Les Etats-Unis vont vendre des missiles d'une valeur de 780 millions USD à la Pologne

Bakou, 19 septembre, AZERTAC

Le département d'Etat américain a approuvé la vente de systèmes de missiles Javelin à la Pologne d'une valeur d'environ 780 millions de dollars, quelques jours après une incursion présumée de drones russes dans l'espace aérien polonais ayant alerté les membres de l'OTAN, a déclaré l'Agence de coopération de sécurité de la défense (DSCA) des Etats-Unis dans un communiqué publié jeudi, indique l’agence de presse Xinhua.

L'agence a indiqué avoir notifié le Congrès de la vente proposée, qui comprend 2.506 missiles FGM-148F Javelin et 253 unités de lancement de commande légères.

Le forfait couvre également la formation, les munitions d'entraînement, les pièces détachées, les trousses à outils, les unités de refroidissement de batterie, le transport et l'assistance technique du gouvernement américain et des entrepreneurs, selon le communiqué.

La DSCA a déclaré que la vente visait à améliorer la capacité de la Pologne à répondre aux exigences de l'OTAN et à défendre son territoire en modernisant les anciens systèmes de lancement de commande et en élargissant son inventaire de missiles.

Selon les entrepreneurs principaux, les systèmes de missiles Javelin sont le principal système antichar portable au monde. Avec sa conception à lancement souple, le Javelin peut être tiré en toute sécurité depuis l'intérieur de bâtiments ou de bunkers.

L'armée polonaise a abattu des drones qui ont "violé à plusieurs reprises" l'espace aérien de la Pologne la semaine dernière. En réponse, le président américain Donald Trump a indiqué que l'incursion présumée de drones russes "aurait pu être une erreur".

"Nous souhaiterions aussi que l'attaque de drone contre la Pologne ait été une erreur. Mais ce n'était pas le cas. Et nous le savons", a annoncé le Premier ministre polonais Donald Tusk sur les réseaux sociaux, démentant la suggestion de M. Trump.

La Russie a rejeté l'accusation portée par la Pologne, l'UE et l'OTAN selon laquelle elle aurait lancé les drones. Un certain nombre de dirigeants européens ont accusé la Russie d'avoir mené une incursion délibérée de drones pour tester le niveau de préparation de l'OTAN.