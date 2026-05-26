Les exportations azerbaïdjanaises de thé en hausse de 15 pour cent en quatre mois

Bakou, 26 mai, AZERTAC

En janvier-avril 2026, l’Azerbaïdjan a exporté 259,01 tonnes de thé, soit une hausse de 15,5 % par rapport à la même période de l’année passée, selon le Comité national des douanes.

La valeur des exportations de thé a augmenté de 12,1 % pour atteindre 2 millions 213,08 mille dollars.

À titre de comparaison, au cours de la même période de 2025, les exportations azerbaïdjanaises de thé avaient constitué 224,29 tonnes, dont le coût s’était chiffré à 1 million 973,86 mille dollars.