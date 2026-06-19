Les exportations azerbaïdjanaises de thé en hausse de 21 pour cent en cinq mois

Bakou, 19 juin, AZERTAC

En janvier-mai 2026, l’Azerbaïdjan a exporté 349,03 tonnes de thé, soit en hausse de 21 % par rapport à la même période de l’année passée, selon le Comité national des douanes.

La valeur des exportations de thé a augmenté de 16,8 % pour atteindre 3 millions 14,6 mille dollars.

À titre de comparaison, au cours de la même période de 2025, les exportations azerbaïdjanaises de thé avaient constitué 288,27 tonnes, dont le coût s’était chiffré à 2 millions 581,54 mille dollars.