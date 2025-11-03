Les fonds alloués à la science azerbaïdjanaise ont plus que doublé pendant les dix dernières années

Bakou, 3 novembre, AZERTAC

« Les fonds alloués à la science azerbaïdjanaise ont plus que doublé au cours des dix dernières années », a souligné le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev dans son allocution lors d’une réunion dédiée au 80e anniversaire de l’Académie nationale des sciences d’Azerbaïdjan.

« Durant ma présidence aussi, l’attention portée au développement de la science en Azerbaïdjan s’est poursuivie conformément à la politique du Leader national. De nombreuses mesures ont été prises en la matière », a ajouté le chef de l’État.