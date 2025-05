Les forêts du monde continuent d’être menacées par la déforestation et le changement climatique

Bakou, 6 mai, AZERTAC

À cinq ans de l’échéance de l’Agenda 2030, les forêts du monde, pourtant essentielles à la santé de la planète, continuent d’être menacées par la déforestation et le changement climatique. C’est le constat qu’ont tiré les participants au vingtième Forum des Nations Unies sur les forêts, qui s’est ouvert lundi au siège de l’ONU, à New York, pour une durée de cinq jours. Tous ont insisté sur l’urgence de renforcer le rôle des forêts dans les politiques nationales et dans les efforts multilatéraux face aux crises globales, selon l’ONU info.

« Chaque hectare perdu est un pas de plus vers l’échec », a notamment alerté Philémon Yang, président de l’Assemblée générale de l’ONU, à l’ouverture de la session annuelle.

M. Yang a estimé que les forêts étaient « nos plus grands alliés » pour atteindre l’ensemble des 17 objectifs de développement durable adoptés en 2015, dans le cadre de l’Agenda 2030 des Nations Unies, et pas uniquement l’objectif 15 sur la gestion forestière durable.

Mais « nous ne progressons pas assez vite », a-t-il reconnu, appelant à une relance de l’action collective sur fond de « responsabilité partagée ».

Un diagnostic que partage Bjørg Sandkjær, Sous-secrétaire générale à la coordination des politiques de l’ONU, pour qui les turbulences actuelles - des tensions géopolitiques, en passant par l’inflation, les crises migratoires et l’insécurité alimentaire - sont toutes en partie liées à la dégradation des écosystèmes. « Sept millions d’hectares de forêts naturelles disparaissent chaque année », a-t-elle rappelé.

Une approche globale

Pour y répondre, « une approche intégrée, cohérente et transfrontalière est indispensable », a jugé la haute responsable.

Mme Sandkjær a insisté sur la nécessité de prendre pleinement en compte les forêts au sein des engagements volontaires pris par chaque pays dans le cadre de l’Accord de Paris de 2015 sur le climat, ainsi que dans la mise en œuvre du Cadre mondial pour la biodiversité de 2022.

Dans un message vidéo, Bob Rae, Président du Conseil économique et social (ECOSOC) de l’ONU, a lui aussi souligné que « les forêts bien gérées offrent des solutions fondées sur la nature aux défis de développement les plus urgents ».

Originaire du Canada, « grande nation forestière », M. Rae a rappelé que la protection des forêts est indissociable de la lutte contre le changement climatique et les inégalités. Il a appelé à mobiliser les institutions financières internationales afin de combler les lacunes du financement du développement, notamment dans les pays du Sud.

Trois priorités

Présidant la nouvelle session, Ismail Belen, qui représente la Turquie, a tenu à replacer le Forum dans la continuité des engagements pris depuis le Sommet de Rio de 1992 sur l'environnement et le développement, rappelant les avancées que constituent l’adoption de l'instrument des Nations Unies sur les forêts et du plan stratégique des Nations Unies sur les forêts 2017-2030.

M. Belen a identifié trois priorités : faire des forêts un levier central pour atteindre les grands accords environnementaux internationaux, investir dans la santé des écosystèmes forestiers, et renforcer l’accès aux données et aux partenariats. « Même une petite avancée ici peut inspirer des politiques nationales », a-t-il affirmé.

En toile de fond de cette session, la crise financière que traverse l’ONU complique, selon le président de la session, la mise en œuvre de ses ambitions forestières.

Mais les responsables présents ont appelé à transformer le Forum en plateforme de relance politique. Alors que la COP30, la prochaine conférence internationale sur le climat, aura lieu en novembre au Brésil, en plein cœur de l’Amazonie, ils ont voulu voir dans l’année 2025 la marque d’un tournant - à condition, bien sûr que les engagements pris se concrétisent.