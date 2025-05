Les gouvernements azerbaïdjanais et biélorusse signent un document sur la coopération dans le domaine de la médecine vétérinaire

Bakou, 5 mai, AZERTAC

Un document sur la coopération dans le domaine de la médecine vétérinaire a été signé entre l’Azerbaïdjan et le Bélarus lundi 5 mai.

Le « Plan d'action pour 2025-2027 sur la coopération vétérinaire entre l'Agence de sécurité alimentaire de la République d'Azerbaïdjan et le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation de la République du Bélarus » a été signé par le président de l'Agence de sécurité alimentaire de la République d'Azerbaïdjan, Gochgar Tehmezli, et le premier vice-ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation de la République du Bélarus, Alexandre Lomsky.