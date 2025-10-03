Les gymnastes azerbaïdjanais au trampoline terminent les Jeux de la CEI avec 6 médailles

Chéki, 3 octobre, AZERTAC

L'équipe azerbaïdjanaise de gymnastique au trampoline a remporté une autre médaille aux IIIes Jeux de la CEI.

Magsoud Mahsoudov et Seldjan Mahsoudova ont terminé deuxièmes du programme synchronisé mixte.

Les épreuves de gymnastique au trampoline sont ainsi terminées. L'équipe nationale azerbaïdjanaise a remporté un total de six médailles : une en or, deux en argent et trois autres en bronze.