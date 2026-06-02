Les gymnastes azerbaïdjanais qui participeront à la Coupe du monde à Bakou sont dévoilés
Bakou, 2 juin, AZERTAC
Les gymnastes acrobatiques azerbaïdjanaises qui participeront à la Coupe du monde à Bakou ont été dévoilés.
Sept athlètes de l'équipe nationale disputeront la Coupe du monde qui se tiendra du 5 au 7 juin.
Le tournoi réunira des athlètes provenant de plus de 10 pays.
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