Les gymnastes azerbaïdjanais qui participeront à la Coupe du monde à Bakou sont dévoilés

Bakou, 2 juin, AZERTAC

Les gymnastes acrobatiques azerbaïdjanaises qui participeront à la Coupe du monde à Bakou ont été dévoilés.

Sept athlètes de l'équipe nationale disputeront la Coupe du monde qui se tiendra du 5 au 7 juin.

Le tournoi réunira des athlètes provenant de plus de 10 pays.