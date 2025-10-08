Les gymnastes rythmiques azerbaïdjanaises remportent des médailles aux Jeux de la CEI

Chéki, 8 octobre, AZERTAC

Les gymnastes rythmiques azerbaïdjanaises ont remporté de nouvelles médailles aux IIIes Jeux de la CEI.

En individuel, Azadé Atakichiyeva a remporté l'argent au ballon et Nour Sadigova le bronze aux anneaux.

L'équipe des exercices collectifs a remporté le bronze aux 5 anneaux.