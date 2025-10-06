Les gymnastes rythmiques azerbaïdjanaises se hissent à la finale des IIIe Jeux de la CEI

Chéki, 6 octobre, AZERTAC

Les compétitions de gymnastique rythmique ont débuté aux IIIes Jeux de la CEI, organisés pour la première fois en Azerbaïdjan.

Les représentantes azerbaïdjanaises se sont qualifiées pour la finale après avoir obtenu d'excellents résultats lors des qualifications.

Azadé Atakichiyeva a remporté le ballon et le cerceau, Chems Agahusseïnova le ballon, Nour Sadigova le cerceau, et l'équipe mixte a remporté l'exercice à 5 cerceaux lors de la phase décisive.