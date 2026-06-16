Les impacts écologiques de la baisse du niveau de la mer Caspienne discutés à Bonn

Bonn, 16 juin, AZERTAC

Un panel de haut niveau portant sur le thème « Baisse du niveau de la mer, recul du littoral, durabilité et avenir des plans d'eau fermés : l'exemple de la mer Caspienne » a été organisé à Bonn, en Allemagne, à l'initiative de Leyla Aliyeva.

Cet événement s'est tenu dans le cadre de la session des Nations Unies sur le climat (Réunions climatiques de juin – SB64), du 8 au 16 juin.

Dans son discours lors de l’ouverture du panel, organisé en partenariat avec l'association IDEA, le Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE), la présidence azerbaïdjanaise de la COP29 et la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC), Leyla Aliyeva a souligné que les mers, les fleuves et les lacs figurent actuellement parmi les écosystèmes les plus fragiles de la planète.

Simon Steele, Secrétaire exécutif de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC), Fatma Varank, Directrice exécutive de la COP31 et vice-ministre turque de l'Environnement, de l'Urbanisation et du Changement climatique, et Ana Toni, Directrice exécutive de la COP30, ont pris la parole lors de la partie officielle de l'événement. Les intervenants ont souligné l'importance de maintenir les défis liés à la baisse du niveau de la mer Caspienne et à la durabilité écologique des plans d'eau fermés au cœur des priorités de l'agenda climatique mondial.

Les discussions se sont ensuite poursuivies par des panels.

Un court documentaire consacré aux problèmes environnementaux de la mer Caspienne a été projeté.

Les débats se sont conclus par une séance de questions-réponses interactive.

Elvin Mövsumov

Correspondent spécial de l’AZERTAC