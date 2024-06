Les incendies de forêt font rage dans le nord de la Californie

Bakou, 20 juin, AZERTAC

Un incendie baptisé Sites, qui se propage rapidement dans le nord de la Californie, n'était circonscrit qu'à 5% mercredi après-midi, indique l’agence de presse Xinhua citant les autorités locales.

L'incendie Sites, à environ 160km au nord-ouest de Sacramento, la capitale de la Californie, s'est déclaré lundi et fait partie de la douzaine d'incendies de forêt qui ont ravagé l'Etat.

Actuellement le plus important et celui qui se développe le plus rapidement en Californie du Nord, il a englouti quelque 15.656 acres (1 acre équivaut à environ 4046 m2, ndlr) dans le comté de Colusa. Des évacuations sont en cours, selon le département des forêts et de la protection contre les incendies de Californie.

Dans le comté de Sonoma, le Point Fire, qui s'est déclaré dimanche à Geyserville et a brûlé plus de 1.207 acres, était contenu à 50% mardi soir.

Dans le comté de Calaveras, l'incendie qui s'est déclaré lundi après-midi a été baptisé « Aero Fire » et représente une menace pour plus de 3.600 structures. Il était circonscrit à 33% mercredi après-midi, après avoir brûlé plus de 5.351 acres.

Les autorités ont prévenu que le risque de nouveaux incendies dans le nord de la Californie restait élevé. La probabilité d'embrasement reste « toujours élevée pour atteindre de l'ordre de 100% », selon Jonathan Pangborn, analyste du comportement des incendies au département des forêts et de la protection contre les incendies de Californie.