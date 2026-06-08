Les Journées de la culture azerbaïdjanaise au Turkménistan s’achèvent par un concert de danse

Bakou, 8 juin, AZERTAC

Les Journées de la culture azerbaïdjanaise, organisées au Turkménistan du 5 au 7 juin, se sont clôturées par un concert de l’Ensemble national de danse d’Azerbaïdjan, selon le ministère de la Culture.

Le spectacle, présenté au Palais des moughams du Centre culturel d’État du Turkménistan, a réuni des responsables turkmènes, des représentants du ministère azerbaïdjanais de la Culture ainsi que des personnalités du monde culturel et du public.

Le programme a débuté par la suite chorégraphique « Mon Azerbaïdjan », avant de se poursuivre avec les danses traditionnelles « Danse au gaval », « Danse aux nagharas », « Mariage », « Gazakhy », « Halay », « Naz eleme », « Terekeme », « Uzundere », « Ma fleur blanche », « Le marchand de thé », « Bahar » et « Gaïtaghy ».

L’ensemble des prestations a été chaleureusement accueilli par le public et salué par de vifs applaudissements.