Les logements inclusifs et résilients face au changement climatique au cœur des discussions au WUF13

Bakou, 22 mai, AZERTAC

Vendredi 22 mai, un événement portant sur le thème « Repenser les investissements mondiaux dans le logement : financer un avenir urbain décent, durable et inclusif » s'est tenu à Bakou dans le cadre de la 13e session du Forum urbain mondial (WUF13).

L’objectif principal de cet événement, organisé par le Centre international Nizami Gandjavi, est d’examiner la crise mondiale du logement sous l’angle des inégalités, du développement et de la stabilité sociale, d’explorer des mécanismes financiers innovants pour la fourniture de logements abordables, inclusifs et résilients face au changement climatique, de discuter du rôle des institutions multilatérales, des banques de développement, des fonds souverains et des entités du secteur privé dans la mobilisation des investissements pour un développement urbain durable, et de mettre en lumière les interrelations entre le logement, la résilience climatique et la mise en œuvre des objectifs de développement durable.

Les intervenants ont souligné que le monde était confronté à une crise mondiale du logement sans précédent. L'urbanisation croissante, les inégalités grandissantes, la vulnérabilité climatique, les déplacements forcés de population, les pressions démographiques et la hausse du coût de la vie exercent une pression énorme sur les systèmes de logement, tant dans les pays développés que dans les pays en développement. Aujourd'hui, des milliards de personnes n'ont pas accès à un logement adéquat, accessible et durable, et les villes peinent de plus en plus à répondre aux besoins sociaux, économiques et environnementaux d'une population en forte croissance.

L'événement s'est poursuivi par des discussions.