Bakou, 30 septembre, AZERTAC

Léon XIV a choisi de souligner l'importance de préserver «les capacités uniquement humaines d'empathie, d'éthique et de responsabilité morale». Face à l'immense potentiel généré par la révolution numérique induite par l'intelligence artificielle, le «défi est de garantir que l'humanité reste aux commandes», fait savoir dans un communiqué le dicastère pour la Communication.

Les machines «doivent être des instruments au service du lien et de la vie humaine, et non des forces qui érodent la voix humaine». C’est en quelque sorte le résumé du thème choisi par le Saint-Père pour la 60e Journée mondiale des Communications sociales 2026. Dans le contexte actuel, indique le communiqué du dicastère pour la Communication, «la technologie influence comme jamais auparavant les interactions – des algorithmes qui sélectionnent les contenus dans les fils d'actualités jusqu’ à l'intelligence artificielle qui rédige des textes et des conversations entières».

Les dérives de l’IA

L'intelligence artificielle (IA), poursuit la note du dicastère, peut générer des «contenus captivants mais trompeurs, manipulateurs et nuisibles, elle peut reproduire les préjugés et les stéréotypes présents dans les données d'entraînement, et elle peut amplifier la désinformation en simulant des voix et des visages humains». Aussi, l’IA peut «envahir la vie privée et l'intimité des personnes sans leur consentement». Une dépendance excessive à cet «instrument affaiblit la pensée critique et les capacités créatives, tandis que le contrôle monopolistique de ces systèmes soulève des préoccupations sur la centralisation du pouvoir et sur les inégalités», peut-on lire dans le document.

Même si l'humanité dispose ainsi aujourd'hui de possibilités qui étaient inimaginables quelques années auparavant, ces outils efficaces et d’une grande portée, «ne peuvent pas remplacer les capacités uniquement humaines comme l'empathie, l'éthique et la responsabilité morale», prévient le dicastère pour la Communication.

L’IA, un enjeu moral majeur pour le Saint-Siège

Dans son message adressé aux participants du Sommet AI for Good 2025 et rendu public le 10 juillet dernier, le Saint-Père avait appelé à une utilisation éthique de l’intelligence artificielle et avait d’ailleurs mis en garde contre l’absence de contrôle sur cette technologie qui se développe très rapidement. «L'humanité est à la croisée des chemins, confrontée à l'immense potentiel généré par la révolution numérique induite par l'intelligence artificielle», avait écrit Léon XIV, insistant sur l’importance de développer l’intelligence artificielle avec «responsabilité et discernement». L'évêque de Rome avait alors invité les dirigeants présents à «établir une gouvernance locale et mondiale coordonnée de l'IA».

L'IA ne doit donc pas être considérée comme une personne, elle ne doit pas être déifiée, elle ne doit pas remplacer les relations humaines, mais doit être utilisée «seulement comme un outil complémentaire à l'intelligence humaine», avait-il dit. Ces mises en garde du Pape sur l'intelligence artificielle au cours des dernières années constituait déjà la trame d'Antiqua et Nova (en référence à la «sagesse», ancienne et nouvelle). Cette note sur les relations entre l’IA et l'intelligence humaine était le fruit d'une réflexion commune entre le dicastère pour la Doctrine de la foi et le dicastère pour la Culture et l'Éducation, publiée le 28 janvier et qui avait été approuvée par le Pape François.

Dans la même logique rappelle le dicastère, la communication publique «nécessite un jugement humain, pas seulement des schémas de données». Et le défi est de «garantir que l'humanité reste aux commandes». C’est pourquoi il est urgent «d'introduire l'alphabétisation médiatique dans les systèmes éducatifs, à laquelle s’ajoute aussi l'alphabétisation autour de l’IA». «Comme catholiques, nous pouvons et devons contribuer afin que tous – en particulier les jeunes – acquièrent la capacité de penser de manière critique et grandissent dans la liberté de l'esprit», estime le dicastère pour la Communication. (Vatican News)