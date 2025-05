Les médias marocains accordent une importance capitale à la cérémonie d'ouverture de l'exposition du tapis rbati présidée par SAR la Princesse Lalla Hasnaa

Rabat, 7 mai, Chouaib Brhadda, AZERTAC

Les médias marocains ont été particulièrement actifs dans le programme de la visite de Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasnaa en République d'Azerbaïdjan, alors qu'elle était l'invitée d'honneur du Festival international du tapis de Bakou.

Le correspondant d'AZERTAC à Rabat rapporte que l'Agence de presse officielle Maghreb Arabe Presse a considéré l'ouverture de l'exposition « Tapis de Rabat, un textile d'arts » par Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasnaa, Présidente de la Fondation de Rabat pour la préservation du patrimoine culturel, au Musée national du tapis azerbaïdjanais à Bakou, comme un grand hommage à l'artisanat traditionnel ancien et au dialogue culturel entre le Royaume du Maroc et la République d'Azerbaïdjan.

Dans un article repris par divers journaux et médias marocains, Maghreb Arabe Presse a ajouté que cette exposition est un événement de grande envergure qui célèbre l'un des trésors du patrimoine immatériel du Maroc : le tapis de Rabat, qui se distingue par ses décorations et son tissage exquis, ainsi que par ses riches racines culturelles. L'exposition présente une sélection de photographies documentaires et artistiques illustrant les différentes étapes du tissage des tapis de Rabat, de la conception au tissage final, en parallèle avec celles créées par les artisanes de Bakou.

Dans une partie de sa couverture intitulée « Un dialogue tissé entre Rabat et Bakou », Maghreb Arabe Presse a estimé que l'exposition constitue une opportunité de célébrer le dialogue culturel entre Rabat et Bakou, en réunissant deux traditions anciennes.