Les ministères de la Défense de l’Azerbaïdjan et du Kazakhstan signent signature un plan de coopération militaire pour 2026
Bakou, 31 octobre, AZERTAC
En marge de sa visite de travail au Kazakhstan, le ministre de la Défense de la République d’Azerbaïdjan, le colonel-général Zakir Hassanov, a rencontré le 31 octobre le ministre kazakh de la Défense, le lieutenant général Dauren Kosanov.
Au cours de l’entretien, les parties ont souligné que les relations entre l’Azerbaïdjan et le Kazakhstan reposent sur des liens d’amitié et de fraternité, et ont discuté de l’état actuel de la coopération militaire, militaro-technique, dans le domaine de l’éducation militaire ainsi que dans d’autres secteurs.
La rencontre a également permis un échange approfondi de vues sur les nouvelles perspectives de coopération militaire et sur d’autres questions d’intérêt mutuel.
Le ministre de la Défense du Kazakhstan a remis la médaille « Pour la contribution au développement de la coopération internationale » au colonel-général Zakir Hassanov.
La rencontre s’est soldée par la signature d’un plan de coopération militaire entre les ministères de la Défense de l’Azerbaïdjan et du Kazakhstan pour l’année 2026.
