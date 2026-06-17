Les ministères des affaires étrangères azerbaïdjanais et coréen tiennent un nouveau cycle de consultations politiques

Bakou, 17 juin, AZERTAC

Le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères, Djeyhoun Baïramov, s’est entretenu avec une délégation dirigée par Chung Eui-hae, vice-ministre adjointe des Affaires étrangères de la République de Corée.

Au cours de la rencontre, un échange de vues a eu lieu sur l'état actuel et les perspectives de développement des relations azerbaïdjano-coréennes, le dialogue politique, l'économie, le commerce, les investissements, le développement numérique, l'éducation, les transports, la sécurité énergétique et d'autres questions d'intérêt mutuel.

Baïramov a souligné avec satisfaction le dynamisme du développement des relations entre les deux pays. Il a fait savoir que les grands projets d'infrastructure mis en œuvre par l'Azerbaïdjan, ainsi que le rôle que joue son pays sur les principaux axes de transport et de logistique régionaux reliant l'Europe et l'Asie, créaient de nouvelles perspectives de coopération internationale. Dans ce contexte, le ministre a donné des informations sur l'importance du Couloir médian et les efforts déployés pour développer les possibilités de transit et de connectivité.

Les parties ont également abordé les questions de coopération au sein des plateformes multilatérales. Baïramov a souligné que le Sommet de la Conférence sur l'interaction et les mesures de confiance en Asie (CICA), qui se tiendra cette année sous la présidence de l'Azerbaïdjan, contribuait aux efforts communs visant à renforcer le dialogue et la confiance.

Les discussions ont porté sur les possibilités de coopération dans le domaine de la transformation numérique, des innovations et des hautes technologies. L’accent a été mis sur l'importance des échanges d'expériences et des projets conjoints dans ces domaines. Les perspectives de coopération en matière d'éducation, de programmes d'échanges universitaires et d'initiatives visant le développement du capital humain ont été examinées.

Le ministre a donné des informations sur la décision de son pays d’instaurer un régime d'exemption de visa pour tous les passeports coréens. Les parties ont souligné qu’une telle mesure contribuerait de manière significative au développement de la coopération dans le tourisme et d'autres domaines, ainsi qu’à l’intensification des échanges entre les deux peuples.

La délégation coréenne a également été informée du processus de normalisation des relations entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, des travaux menés pour faire progresser le programme de paix, ainsi que de la situation actuelle dans la région.

Les parties ont souligné l'importance du Sommet historique tenu à Washington pour la promotion de la coopération régionale, soulignant que les résultats obtenus dans le cadre de ce sommet créaient de nouvelles opportunités.

Le même jour, les ministères des Affaires étrangères de la République d’Azerbaïdjan et de la République de Corée ont tenu un nouveau cycle de consultations politiques.

La délégation azerbaïdjanaise était conduite par Elnour Mammadov, vice-ministre des Affaires étrangères, et la partie coréenne était dirigée par Chung Eui-hae, vice-ministre adjointe des Affaires étrangères.