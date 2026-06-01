Les ministres azerbaïdjanais et géorgien de la Défense échangent sur les nouvelles perspectives de coopération

Bakou, 1er juin, AZERTAC

En marge de sa visite en Géorgie, le ministre azerbaïdjanais de la Défense, le colonel-général Zakir Hassanov, a rencontré le vice-Premier ministre et ministre de la Défense du pays, Irakli Chikovani.

Au cours de cet entretien, le colonel-général Hassanov a fait savoir que les relations militaires, comme dans de nombreux autres domaines, se développaient.

Les parties ont également échangé sur les nouvelles perspectives de coopération en matière militaire, militaro-technique, ainsi que sur d'autres questions d'intérêt mutuel.