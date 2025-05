Les ministres des Affaires étrangères azerbaïdjanais et vietnamien discutent de la sécurité internationale

Bakou, 8 mai, AZERTAC

Jeudi 8 mai, le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères Djeyhoun Baïramov a rencontré le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères vietnamien Bui Thanh Son.

Les perspectives de développement du partenariat stratégique entre l'Azerbaïdjan et le Vietnam, la coopération bilatérale et multilatérale, ainsi que les questions de sécurité régionales et internationales ont fait l’objet de discussions lors de l’entretien.

L'importance des visites et des contacts mutuels entre les deux pays, en particulier la visite d'État du secrétaire général du Comité central du Parti communiste vietnamien To Lam en Azerbaïdjan, ainsi que l'adoption de la Déclaration conjointe sur le partenariat stratégique entre l'Azerbaïdjan et le Vietnam dans le cadre de la visite, ont été évoquées.

Les discussions ont porté sur la coopération au sein des organisations régionales et internationales, notamment l’ONU, le Mouvement des non-alignés et la Conférence sur l’interaction et les mesures de confiance en Asie (CICA).

Les parties ont également échangé sur d’autres questions d’intérêt mutuel.