Les ministres des Affaires étrangères d'Azerbaïdjan et du Bangladesh discutent des relations bilatérales

Bakou, 18 juin, AZERTAC

Jeudi 18 juin, le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères, Djeyhoun Baïramov, s’est entretenu avec son homologue bangladais, Khalilur Rahman.

Djeyhoun Baïramov a félicité Khalilur Rahman pour son élection à la présidence de la 81e session de l'Assemblée générale des Nations Unies et lui a souhaité plein succès dans ses fonctions futures. Il a souligné que son élection à ce poste prestigieux témoigne du rôle croissant du Bangladesh au sein de la communauté internationale.

Au cours de cet entretien téléphonique, les ministres ont abordé l'état actuel et les perspectives de développement des relations bilatérales entre l'Azerbaïdjan et le Bangladesh. Ils ont souligné le potentiel existant pour approfondir le dialogue politique, les relations économiques et commerciales, ainsi que la coopération dans les domaines de l'éducation, de l'aide humanitaire et autres.

Les ministres ont discuté de la coopération au sein des instances multilatérales. L'importance du soutien mutuel et de la coopération au sein de l'ONU, du Mouvement des non-alignés, du D-8 et d'autres plateformes internationales a été mise en avant.

Les ministres ont également échangé sur les questions de sécurité régionale et internationale.