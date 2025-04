Les ministres des Affaires étrangères de l'Azerbaïdjan et de la Russie discutent de la sécurité internationale

Bakou, 12 avril, AZERTAC

Le azerbaïdjanais ministre des Affaires étrangères, Djeyhoun Baïramov, a rencontré le 12 avril son homologue russe Sergueï Lavrov en marge du Forum diplomatique d'Antalya.

Au cours de la rencontre, les discussions ont porté sur les aspects politiques, commerciaux, économiques et humanitaires des relations entre l’Azerbaïdjan et la Russie, ainsi que sur les questions d’intérêt commun concernant la sécurité régionale et internationale.

Les ministres ont souligné l’importance des visites de haut niveau et des contacts réguliers en termes de discussion des questions clés figurant à l’agenda de la coopération bilatérale.

Ils ont également souligné l’impact positif de la coopération au sein des organisations régionales et internationales, ainsi que dans les formats trilatéraux et quadrilatéraux.

D’autres questions d’intérêt commun ont fait l’objet d’un échange de vues au cours de la réunion.