Les Nations Unies mettent en garde contre l'aggravation des crises sécuritaires et humanitaires en Afrique centrale

Bakou, 10 juin, AZERTAC

Les Nations Unies ont mis en garde contre l’escalade des défis sécuritaires et humanitaires dans la région de l’Afrique centrale, soulignant que les répercussions de la guerre au Soudan, les attaques de groupes armés dans le bassin du lac Tchad et le déclin des libertés publiques représentent des menaces croissantes pour la stabilité régionale, malgré les progrès réalisés sur certains plans politiques et institutionnels, selon l’Union des agences de presse de l’OCI (UNA).

Cette déclaration a été faite lors d'un exposé présenté mardi au Conseil de sécurité par la Sous-Secrétaire générale des Nations Unies pour l'Afrique, Martha Bobey, au cours duquel elle a passé en revue l'évolution de la situation politique, sécuritaire, humanitaire et institutionnelle dans la région.

Elle a expliqué que les pays d'Afrique centrale ont connu des élections et des réformes institutionnelles au cours de la période passée, mais que ces évolutions se sont produites dans un contexte de crises sécuritaires et humanitaires croissantes, de pressions sociales et économiques et de restrictions croissantes des droits civils et politiques.

Elle a souligné que la guerre au Soudan demeure l'une des principales sources d'instabilité dans la région, expliquant que le Tchad a accueilli plus de 900 000 réfugiés soudanais et environ 300 000 Tchadiens de retour depuis avril 2023, ce qui a épuisé les ressources nationales et accru les pressions humanitaires et sociales.

Elle a averti que les incursions transfrontalières et les attaques de drones pourraient contribuer à une extension régionale du conflit.

Dans le bassin du lac Tchad, elle a confirmé que les civils au Cameroun et au Tchad continuent d'être victimes d'attaques perpétrées par des groupes liés à Boko Haram, notant que ces groupes profitent de la faible présence de l'État et des services dans les zones frontalières, et soulignant l'importance de renforcer les programmes de stabilisation, de relèvement et de développement pour s'attaquer aux causes profondes de la crise.

Elle a exprimé son inquiétude face au déclin des libertés publiques dans plusieurs pays de la région, avertissant que la réduction de l'espace civique et la restriction des droits civils et politiques pourraient compromettre la stabilité à long terme et accroître le risque de conflit.

Sur le plan sanitaire, elle a mis en garde contre les risques d'une épidémie d'Ebola dans l'est de la République démocratique du Congo et la possibilité de sa propagation aux pays voisins, appelant à une coordination régionale renforcée et à un soutien international accru pour contenir l'épidémie.

Bobby a réaffirmé l’engagement continu des Nations Unies à soutenir les efforts visant à prévenir les conflits et à consolider la paix en Afrique centrale, en notant la nomination de Mohamed El-Amin Soueif comme nouveau Représentant spécial du Secrétaire général de l’ONU pour la région.