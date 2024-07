Les opportunités de renforcer la coopération azerbaïdjano-turque dans diverses directions au menu de discussions

Bakou, 10 juillet, AZERTAC

En marge de son voyage d'affaires à Ekaterinbourg, en Fédération de Russie, le premier vice-ministre azerbaïdjanais de l’Économie, Elnour Aliyev, a rencontré le vice-ministre turc de l’Industrie et de la Technologie, Ahmet Yozgatligil.

Lors de la rencontre, il a été souligné que le partenariat entre la Türkiye et l’Azerbaïdjan se renforce dans toutes les sphères. Les opportunités d’investissement mutuel, d’échange d’expériences dans les domaines de l’industrie et de la technologie, ainsi que celles du renforcement de la coopération dans d’autres domaines pour l'expansion des relations économiques ont été évoquées. Les parties ont souligné l’importance des initiatives réalisées entre l’Azerbaïdjan et laTürkiye en matière d’industrie et de hautes technologies dans l’assurance du développement économique durable des deux pays.

Les parties ont également procédé à un échange de vues sur l’expansion des relations économiques et commerciales, la participation des hommes d’affaires turcs aux nouveaux projets mis en œuvre en Azerbaïdjan, l’investissement dans les parcs et quartiers industriels.