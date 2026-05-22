Les opportunités de transformation numérique dans les villes historiques abordées lors du WUF13

Bakou, 22 mai, AZERTAC

Les contributions des technologies numériques à la gestion des villes historiques ont été abordées lors de l’événement intitulé « La transformation numérique dans les villes historiques : patrimoine intelligent, gouvernance fondée sur les données et avenir urbain inclusif », organisé dans le cadre du WUF13.

L'événement visait à réunir des institutions patrimoniales, des experts en urbanisme et des académiciens afin d'échanger sur le rôle de la transformation numérique dans la gestion des villes historiques.

L'événement a également permis de démontrer l'application à Itchericheher, mettant en lumière les contributions des outils numériques à la préservation du patrimoine, à la gestion des flux de visiteurs, à la régulation de la mobilité et à la gestion efficace des actifs urbains dans les zones inscrites sur la Liste du patrimoine mondial de l'UNESCO.