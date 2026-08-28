Les opportunités touristiques de l'Azerbaïdjan présentées au Kazakhstan et en Ouzbékistan

Bakou, 28 août, AZERTAC

Une série d'événements promotionnels a été organisée au Kazakhstan et en Ouzbékistan par l'Office du tourisme d'Azerbaïdjan.

Le programme, qui s'est déroulé avec la participation de huit représentants de l'industrie touristique locale, dont Azerbaijan Airlines (AZAL), a couvert les villes de Chimkent, Almaty, Astana et Tachkent.

Au total, plus de 400 agences de voyages, compagnies aériennes, hôtels, médias et autres représentants du secteur touristique ont participé aux événements organisés au Kazakhstan et en Ouzbékistan. Des présentations ont été faites lors de ces événements pour mettre en avant la richesse de l'offre touristique de l'Azerbaïdjan tout au long de l'année, les derniers développements du secteur, ainsi que divers produits touristiques.

Les rencontres d'affaires, organisées dans le cadre de ces événements, ont joué un rôle de plateforme pour discuter des perspectives de coopération et des opportunités de mise en œuvre de projets conjoints entre les représentants des secteurs touristiques du Kazakhstan, de l'Ouzbékistan et leurs partenaires azerbaïdjanais.

Lors de ces événements, la riche culture, la cuisine nationale et les danses traditionnelles de l'Azerbaïdjan ont également été présentées aux participants.