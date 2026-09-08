Les parlements azerbaïdjanais et turc discutent de la coopération dans les domaines du climat et de l’énergie

Bakou, 8 septembre, AZERTAC

Les membres de la commission des Ressources naturelles, de l’Énergie et de l’Écologie du Milli Medjlis se sont entretenus, mardi 8 septembre, avec une délégation de la Grande Assemblée nationale de Türkiye, en visite en Azerbaïdjan pour participer à la Semaine de l’action climatique de Bakou 2026.

Lors de la rencontre, le président de la commission, Sadig Gourbanov, a fourni des informations sur les politiques menées par l’Azerbaïdjan dans les domaines de l’action climatique, de l’énergie et des énergies renouvelables. Il a souligné que le cadre législatif dans ces domaines faisait l’objet d’améliorations continues parallèlement aux principales réformes juridiques.

De son côté, le membre du parlement turc, Mehmet Galip Ensarioğlu, a souligné que l’Azerbaïdjan avait accueilli avec succès la COP29, saluant les résultats de cet événement. Il a indiqué que la Türkiye entendait contribuer de manière significative à l’action climatique mondiale lors de sa prochaine présidence de la COP31 et mener ce processus selon des normes élevées.

Les membres de la commission du Milli Medjlis et les représentants de la Grande Assemblée nationale de Türkiye ont également évoqué la coopération fructueuse entre les deux parlements dans ces domaines et abordé les projets conjoints prévus.