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Les participants à la réunion de la Cellule de coordination chargée de la gestion centralisée des affaires dans les territoires libérés visitent des vergers intensifs à Khodjaly

Bakou, 17 juin, AZERTAC

Les participants à la réunion de la Cellule de coordination chargée de la gestion centralisée des affaires dans les territoires libérés de l’occupation de la République d’Azerbaïdjan, organisée dans la ville d’Aghdéré, ont visité le 17 juin des vergers intensifs de la SARL « Agro-Lid » sur le territoire du district de Khodjaly.

Les participants à la réunion ont été informés des activités de la SARL sur le territoire du district de Khodjaly.

 

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