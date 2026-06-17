Les participants à la réunion de la Cellule de coordination prennent connaissance des travaux en cours dans le complexe de traitement de minerais « Demirli »

Bakou, 17 juin, AZERTAC

Les participants à la réunion de la Cellule de coordination chargée de la gestion centralisée des affaires dans les territoires libérés de l’occupation de la République d’Azerbaïdjan, organisée dans la ville d’Aghdéré, ont visité le 17 juin le Complexe de traitement de minerais « Demirli », où ils ont pris connaissance des travaux en cours.

Les visiteurs ont été informés de la contribution des projets en cours au développement socio-économique de la région.