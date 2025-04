Les participants au 7e Forum politique de l’Université ADA arrivent à Khankendi VIDEO

Bakou, 8 avril, AZERTAC

Le 7e Forum politique de l'Université ADA portant sur le thème « Vers un nouvel ordre mondial » se tiendra le 8 avril à l'Université du Karabagh à Khankendi, organisé conjointement par l'Université ADA et le Centre d'analyse des relations internationales.

La visite au Karabagh des participants du forum a débuté dans la matinée.

Les invités sont d’abord arrivés à l’aéroport international de Fuzouli.

Ensuite, les invités sont partis pour Khankendi et ont fait connaissance avec l'Université du Karabagh.

Il convient de noter que plus de 80 experts internationaux et représentants de think tanks provenant de 44 pays participent au forum.