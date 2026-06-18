Les participants au Sommet international des médiateurs visitent les allées d’Honneur et des Martyrs

Bakou, 18 juin, AZERTAC

Les participants au Sommet international des médiateurs ont visité le 18 juin les allées d’Honneur et des Martyrs.

D’abord, arrivés à l’Allée d’Honneur, les visiteurs ont rendu hommage à la mémoire du Leader national Heydar Aliyev, déposant des fleurs devant sa tombe.

Des fleurs ont également été déposées sur la tombe de l’académicienne Zarifa Aliyeva, éminente spécialiste en ophtalmologie, épouse du Leader national.

Ensuite, à l’Allée des Martyrs, les participants au sommet ont honoré la mémoire des fils et des filles héroïques de la Patrie qui avaient sacrifié leur vie dans la lutte pour l’indépendance et la souveraineté de l’Azerbaïdjan, déposant des fleurs sur leurs tombes.