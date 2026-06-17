Les participants de la Cellule de coordination pour les affaires dans les territoires libérés prennent connaissance du Plan général d’Aghdéré

Bakou, 17 juin, AZERTAC

Comme indiqué précédemment, la Cellule de coordination chargée de la gestion centralisée des affaires dans les territoires libérés de l’occupation a tenu, le 17 juin dans la ville d’Aghdéré, sa réunion ordinaire sous la présidence de Samir Nouriyev, chef de l’Administration présidentielle de la République d’Azerbaïdjan et de ladite Cellule.

À l’issue de la réunion, les participants ont pris connaissance du Plan général de la ville d’Aghdéré. Ils ont reçu des informations sur les perspectives de développement de la ville ainsi que sur les projets prévus.