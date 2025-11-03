Les perspectives de développement de la coopération entre l’Union européenne et l’Azerbaïdjan en matière de médias au menu des discussions

Bucarest, 3 novembre, AZERTAC

Une rencontre s’est tenue avec le député du Parlement européen, Cristian Terhes, à l’ambassade d’Azerbaïdjan en Roumanie.

Le président du Conseil d’administration de l’AZERTAC, Vugar Aliyev, le directeur exécutif de l’Agence de développement des médias, Ahmad Ismaïlov, le président du Conseil de l’audiovisuel, Ismet Settarov, ainsi que l’ambassadeur d’Azerbaïdjan en Roumanie, Gudsi Osmanov, ont participé à la réunion.

Au cours des échanges, les participants ont discuté des perspectives de développement de la coopération entre l’Union européenne et l’Azerbaïdjan dans les domaines de l’information, de la communication et des médias, ainsi que les questions relatives à l’assurance de la sécurité de l’information dans la région.

Cristian Terhes a souligné que le Parlement européen accordait une grande importance au renforcement de la paix et à la promotion du dialogue dans la région du Caucase du Sud. Il a salué la politique contemporaine de l’information de l’Azerbaïdjan, ainsi que les efforts déployés pour soutenir l’indépendance des médias et la transformation numérique.

Les discussions ont également porté sur le rôle majeur de l’Azerbaïdjan dans la région après l’instauration de la paix. Le député européen a hautement apprécié la Déclaration conjointe signée le 8 août à Washington, avec la participation des États-Unis, entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie. Les deux parties ont considéré ce document comme une étape importante dans le renforcement de la coopération dans le Caucase du Sud.

Dans leurs interventions, Vugar Aliyev, Ahmad Ismaïlov et Ismet Settarov ont souligné l’importance de l’intégration internationale des médias azerbaïdjanais et de leur participation active dans l’espace européen de l’information. Il a été indiqué que la coopération entre les institutions médiatiques azerbaïdjanaises et les principales agences de presse européennes s’était intensifiée ces dernières années, donnant lieu à des projets conjoints, des programmes d’échange de journalistes et des stages de formations.

L’ambassadeur Gudsi Osmanov a indiqué que le haut niveau des relations politiques et économiques entre l’Azerbaïdjan et la Roumanie ouvrait de nouvelles perspectives de coopération dans le domaine des médias. Il a invité le député européen Cristian Terheș à contribuer à transmettre des informations objectives sur les réalités azerbaïdjanaises, notamment sur les processus de paix et de restauration en cours dans la région, à l’opinion publique européenne.

La réunion a également permis de procédé à un échange de vues sur des sujets tels que la lutte contre la désinformation, l’alphabétisation dans les médias numériques, l’accès des jeunes journalistes à l’expérience européenne et le renforcement de la communication publique en matière de sécurité énergétique.

En conclusion, les parties sont convenues de mettre en œuvre des initiatives conjointes visant à renforcer la coopération dans le domaine des médias et à élargir les liens d’information entre l’Azerbaïdjan et l’Europe.