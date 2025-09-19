Les perspectives de la coopération entre Bakou et Kuala Lumpur au menu des discussions

Bakou, 19 septembre, AZERTAC

Dans le cadre de sa visite en Malaisie, la présidente du Milli Medjlis, Sahibé Gafarova, a rencontré le 19 septembre Maimunah Mohd Sharif, maire de Kuala Lumpur, et ancienne directrice exécutive du Programme des Nations Unies pour les établissements humains (ONU-Habitat).

La présidente du Milli Medjlis a abordé les événements et les réunions tenues dans le cadre de sa visite, soulignant l'importance de ces contacts pour le développement des relations entre les deux pays et leurs parlements.

Évoquant ses visites en Azerbaïdjan et ses rencontres avec le président Ilham Aliyev, la maire de Kuala Lumpur a partagé ses impressions positives sur le développement de l’Azerbaïdjan, notamment de la capitale Bakou. Elle a évoqué sa participation, en tant que directrice exécutive du Programme des Nations Unies pour les établissements humains, aux forums urbains nationaux d'Aghdam et de Zenguilan. Maimunah Mohd Sharif a hautement apprécié le travail réalisé à Aghdam, Zenguilan et Fuzouli en peu de temps, ainsi que les projets d'infrastructure mis en œuvre.

Les perspectives de la coopération entre Bakou et Kuala Lumpur ont également été abordées lors de l’entretien.