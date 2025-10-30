Les perspectives de la coopération multiforme entre l’Azerbaïdjan et l’EAU au menu de discussions

Bakou, 30 octobre, AZERTAC

Jeudi 30 octobre, le Premier ministre de la République d’Azerbaïdjan, Ali Assadov, a rencontré le président du Conseil national fédéral des Émirats arabes unis, Saqr Ghobash.

Au cours de l’entretien, il a été souligné que les relations entre les deux pays connaissaient une dynamique de développement particulièrement élevée grâce aux efforts conjoints du président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, et du président des Émirats arabes unis, le cheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan.

Il a été souligné qu’avec la signature, en septembre dernier, de la Déclaration conjointe sur les relations de partenariat stratégique global entre la République d’Azerbaïdjan et les Émirats arabes unis, les relations bilatérales étaient entré dans une nouvelle phase.

L’accent a été mis sur l’importance de poursuivre la coopération efficace et le soutien mutuel au sein des organisations internationales.

Les parties a également abordé les relations interparlementaires, en évoquant que les visites réciproques au niveau des parlements ainsi que l’activité des groupes d’amitié au sein des organes législatifs des deux pays jouaient un rôle essentiel dans le renforcement de la coopération globale.

Les discussions ont porté aussi sur les perspectives d’une coopération mutuellement bénéfique entre l’Azerbaïdjan et les Émirats arabes unis dans les domaines économique et commercial, ainsi que dans les secteurs de l’investissement, des énergies renouvelables, du pétrole et du gaz, des technologies de l’information, de l’intelligence artificielle, et d’autres domaines.