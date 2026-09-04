Les perspectives des relations entre l'Azerbaïdjan et l'Europe sont discutées à Bakou

Bakou, 4 septembre, AZERTAC

Une table ronde portant sur le thème « Relations Europe-Azerbaïdjan : évaluation de l'expérience historique et orientations futures de la coopération » se tient aujourd’hui à Bakou.

L'objectif principal de la table ronde est de discuter de l'état actuel et des perspectives de développement des relations entre l'Europe et l'Azerbaïdjan, d'examiner les résultats de l'expérience historique et d'évaluer les possibilités de renforcer une coopération plus étroite et plus efficace à l'avenir.