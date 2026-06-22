Les possibilités d'impliquer des entreprises américaines dans des projets d'investissement en Azerbaïdjan au menu des discussions

Bakou, 22 juin, AZERTAC

Une rencontre a été organisée à l'Agence azerbaïdjanaise pour la promotion des exportations et des investissements (AZPROMO) avec une délégation conduite par Abraham Hamadeh, membre de la Chambre des représentants du Congrès américain.

Lors de l’entretien, le directeur exécutif de l’AZPROMO, Youssif Abdoullaïev, a présenté l'environnement des affaires et des investissements en Azerbaïdjan, les mécanismes de promotion des investissements directs étrangers, les activités de l'agence et le 2e Forum international d'investissement d'Azerbaïdjan, prévu en septembre prochain.

Les discussions ont porté sur le potentiel de transit de l'Azerbaïdjan, la participation d'entreprises américaines à des projets d'investissement dans le pays, le transfert de technologies et de savoir-faire, le recours à des instruments de soutien financier et les opportunités de développement des relations commerciales.