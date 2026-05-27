Les possibilités d’étendre la coopération avec le Turkménistan dans le cadre de la mer Caspienne discutées

Bakou, 27 mai, AZERTAC

Dans le cadre de sa visite de travail à Nez York, le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères, Djeyhoun Baïramov, s’est entretenu avec le vice-Premier ministre turkmène et ministre des Affaires étrangères, Rachid Meredov.

Le rôle et l'importance des visites et des contacts mutuels de haut niveau entre l'Azerbaïdjan et le Turkménistan dans le développement futur des relations bilatérales fondées sur des relations d’amitié et de fraternité ont été abordés.

L’agenda de coopération bilatérale et multilatérale, y compris les possibilités d’étendre la coopération dans la région de la mer Caspienne, ont également été évoqués.

L'importance de poursuivre une coopération et une solidarité mutuellement bénéfiques au sein des plateformes multilatérales a été soulignée.

Les parties ont également échangé sur les questions de sécurité régionale, mettant en valeur l'importance du maintien de la paix, de la stabilité et du développement durable dans l'ensemble de la région.